Foto di repertorio

SEMPRONIANO – Brutto incidente in bicicletta questa mattina alle 9 sulla Strada dell’olivone, nel comune di Semproniano.

(Foto d’archivio)

Un uomo di 67 anni, per cause in fase di accertamenti, è caduto dalla bicicletta.

Il ciclista, soccorso dal personale medico della Croce rossa di Grosseto e della Misericordia di Manciano, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Non sarebbe in pericolo di vita.