GAVORRANO – Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato un’interrogazione al sindaco Stefania Ulivieri in merito alla gestione della viabilità in via Ludovico Ariosto, nella frazione di Filare.

«L’interrogazione – siegano i consiglieri dell’opposizione – nasce a seguito dell’istituzione unilaterale del senso unico di marcia su via Ariosto e via Torquato Tasso, decisa dall’amministrazione comunale senza aver attivato il percorso partecipativo con la cittadinanza, espressamente previsto dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2024».

«Il Sindaco ha disatteso un preciso atto di indirizzo del Consiglio, adottando provvedimenti di modifica della viabilità senza coinvolgere i residenti, come invece stabilito nella mozione votata da tutto il Consiglio. A peggiorare il quadro, si aggiunge un secondo elemento critico: nella risposta fornita all’interrogazione del febbraio scorso, il sindaco aveva dichiarato di aver svolto “sopralluoghi e incontri con i proprietari” dei tratti stradali interessati. Tuttavia, gli stessi proprietari smentiscono di essere mai stati contattati ufficialmente dall’amministrazione, rivelando così una grave discrepanza tra quanto affermato e quanto effettivamente avvenuto».

«Non solo non è stato ascoltato il territorio, ma si tenta anche di far credere che siano avvenuti confronti che, nei fatti, non ci sono mai stati. È un modo di governare che esclude e che mina la fiducia tra cittadini e istituzioni».

«Con questa interrogazione, il nostro gruppo “Noi, per Gavorrano!” chiede conto al sindaco delle motivazioni di questa doppia mancanza: l’omissione del percorso partecipativo e le affermazioni smentite dai diretti interessati. Auspichiamo che il confronto in Consiglio comunale riporti trasparenza e rispetto degli impegni istituzionali».