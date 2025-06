ORBETELLO – Il Comune di Orbetello comunica che da oggi sono ufficialmente aperti i bandi per l’iscrizione ai servizi scolastici per l’anno 2025/2026. I soggetti interessati potranno presentare domanda per accedere ai seguenti servizi: Trasporto scolastico, Mensa scolastica, Richiesta di esonero.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le domande andranno presentate entro il 14 agosto, mentre per la mensa scolastica e la richiesta di esonero, andranno presentate rispettivamente entro il 29 agosto ed il 30 settembre.

Tutte le domande, debitamente compilate in ogni loro parte, potranno essere consegnate brevi manu all’Ufficio Protocollo oppure inviate tramite pec all’indirizzo [email protected].

Tutti i dettagli sui requisiti di accesso, le modalità di compilazione delle domande, così come anche i moduli da compilare e allegare, sono disponibili online alla pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune https://comune.orbetello.gr.it/novita/bandi-per-liscrizione-ai-servizi-di-traporto-e-refezione-scolastici-e-bando-per-la-richiesta-di-esonero

I soggetti interessati sono invitati a prendere visione dei bandi e a presentare la documentazione richiesta entro i termini previsti.

Per ulteriori informazioni, o per assistenza nella compilazione delle domande, è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti nei consueti orari di apertura al pubblico, oppure scrivendo all’indirizzo [email protected]