GROSSETO – Pianificare già dal mese di gennaio le colture, per programmare la gestione dell’impianto di irrigazione ed evitare troppi attingimenti nello stesso periodo.

E’ ciò che Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ha proposto durante l’incontro con le associazioni agricole per affrontare il delicato tema dell’irrigazione a Grosseto. Lo ha organizzato Cb6, nella sede di via Ximenes, dopo che l’ente ha dovuto affrontare nelle ultime settimane criticità legate all’utilizzo dell’impianto di irrigazione alla Steccaia.

Presenti per la Cia il presidente Claudio Capecchi e il direttore Enrico Rabazzi, per Coldiretti il direttore Milena Sanna, per Confagricoltura il presidente Attilio Tocchi. Per Cb6 oltre al presidente Federico Vanni c’erano il vicepresidente Roberto Olivelli, il direttore generale Fabio Zappalorti, per l’area progettazione Roberto Tasselli e Marco Nicosia, per l’area manutenzione Massimo Tassi e Francesco Corridori, per l’area staff Vito Cognata. All’incontro ha partecipato anche la commissione agricoltura formata in seno all’assemblea consortile, con la presidente Ariane Lotti, Fabio Fabbri e Fabio Favali (oltre al già citato Enrico Rabazzi).

“E’ una commissione che ho voluto fortemente – sottolinea il presidente Federico Vanni – proprio perché, da imprenditore agricolo, conosco le difficoltà legate all’irrigazione e so che questa rappresenterà una delle sfide decisive per i prossimi anni”.

“In questa stagione irrigua – ricorda Vanni – per venire incontro alle richieste degli agricoltori abbiamo proceduto all’attivazione dell’impianto a fine del mese di aprile. Questo tentativo si è scontrato con condizioni meteo sfavorevoli: continue piogge hanno reso torbida l’acqua del fiume Ombrone rendendo davvero problematici l’attingimento e l’utilizzo di un impianto come il nostro, che preleva acque superficiale”.

Durante l’incontro l’ingegnere Marco Nicosia ne ha spiegato il funzionamento dell’impianto di irrigazione della Steccaia, proponendo anche una possibile serie di soluzioni.

“Siamo consapevoli delle difficoltà attuali e che in futuro potrebbero anche aumentare – sottolinea il presidente di Cb6 – per questo stiamo studiando soluzioni alternative che permettano alle aziende del territorio di lavorare con maggiore serenità. Ma servirà comunque tempo per interventi strutturali. Per questo alle associazioni agricole chiediamo collaborazione e anche supporto nella comunicazione agli associati per pianificare insieme e per provare a evitare che le problematiche di questa campagna possano ripetersi”.

“Devo dire – conclude Vanni – che questo primo scambio di idee mi fa ben sperare in soluzioni positive per l’agricoltura del nostro territorio. Ci è sembrato doveroso iniziare questo percorso di comunicazione e di ascolto e assicuriamo agli agricoltori che ne seguiranno presto altri”.