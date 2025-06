GROSSETO – Educazione finanziaria come strumento di cittadinanza attiva, tutela dei risparmiatori e autonomia economica: è questo il cuore del progetto “Finanza in Comune”, promosso dai consulenti finanziari Francesca Massai e Francesco Delogu con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, che prende il via martedì 24 giugno alle 17:30 alla biblioteca Chelliana e proseguirà con quattro appuntamenti fino a gennaio 2026, per affrontare con un linguaggio chiaro e pratico temi cruciali legati alla gestione del denaro, alla previdenza e alla consapevolezza economica.

Il calendario prevede cinque incontri tematici della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, ospitati nella biblioteca Chelliana:

Primo incontro – 24 giugno 2025

“Ma il denaro, quanto costa?”

Dedicato alla comprensione dei concetti di tasso d’interesse, prestiti, mutui e inflazione, con esempi concreti per comprendere la differenza tra risparmio e investimento.

Secondo incontro – settembre 2025

“Abc delle truffe: come difendersi”

Un appuntamento pratico e coinvolgente dedicato al riconoscimento delle principali truffe, con simulazioni, consigli utili su come comportarsi e chi contattare, e test interattivi per i partecipanti.

Terzo incontro – ottobre 2025

“Think Big! Guida pratica al domani finanziario”

Un focus sulla pianificazione economica a lungo termine: bilancio personale, piani di accumulo, previdenza, Tfr e fondi pensione.

Quarto incontro – novembre 2025

“Donne che contano: finanza al femminile”

Uno spazio dedicato al rapporto tra donne e denaro, che affronta tematiche legate al gender gap, alla maternità e alla tutela patrimoniale, offrendo strumenti concreti per l’autonomia economica femminile.

Quinto incontro – gennaio 2026

“La stagione in Maremma: come gestire al meglio i flussi”

Incentrato sul lavoro stagionale, con nozioni utili su contratti, contributi, bilanci personali e previdenza complementare.

“L’educazione finanziaria è uno degli strumenti più efficaci per rafforzare l’autonomia delle persone e proteggerle da fragilità e abusi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. È un tema che ci sta a cuore e che si lega perfettamente al lavoro portato avanti in questi anni con il progetto “Over to Over”. Con “Finanza in Comune” si fa un passo in più, offrendo a tutta la cittadinanza la possibilità di acquisire competenze concrete per affrontare in modo consapevole le scelte quotidiane legate al denaro, al lavoro e al futuro”.

Il progetto si basa esclusivamente su fonti ufficiali italiane e non ha finalità commerciali. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per info e iscrizioni: 3404189307 – 3406161796