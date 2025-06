FOLLONICA – Da alcuni giorni sono stati segnalati avvistamenti di cinghiali nel centro cittadino di Follonica, prima nella zona del Petraia, poi in via Golino e da ieri nell’area dell’ex Ilva.

L’Amministrazione comunale, dopo le prime foto e i primi video, quindi già alcune settimane fa (era il 26 maggio) ha attivato la Regione e ha atteso un intervento. Da alcuni giorni sono presenti sul posto le guardie venatorie, con il compito di monitorare il territorio interessato e mettere in atto, in collaborazione con le autorità competenti, le azioni necessarie per allontanare gli animali in sicurezza.

“Siamo intervenuti con prontezza e responsabilità per garantire l’incolumità dei cittadini e la tutela dell’ambiente urbano – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti -. La convivenza con la fauna selvatica va gestita con equilibrio, ma è fondamentale impedire che la presenza dei cinghiali si trasformi in un pericolo. Sono stati individuati una mamma con cinque piccoli: allertate le Forze dell’ordine, i Carabinieri forestali e la Polizia provinciale. Chiediamo al momento qualche attenzione in più a chi frequenta la zona”.

Il Comune invita la cittadinanza a non avvicinarsi agli animali, a non abbandonare rifiuti che possano attrarli, a non dar loro da mangiare, e a segnalare tempestivamente nuovi avvistamenti al numero della Polizia Municipale o agli uffici competenti, così come alla Polizia provinciale.