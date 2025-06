CAMPAGNATICO – Nel cuore del borgo di Campagnatico, dove affondano le radici delle tradizioni popolari, c’è una scuola dell’infanzia chiamata dai bambini la “scuola di Pitti”, come il pettirosso dei libri di Camillo Bortolato, maestro e ideatore del metodo analogico. Questa scuola è nutrita dalla bellezza del territorio e rafforzata dalla sinergia con associazioni, comunità e famiglie, di ieri e di oggi.

Ed è proprio da qui che è iniziata, nei giorni scorsi, la visita del maestro Bortolato, insieme alla moglie Laura, agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria di Campagnatico, Arcille, Paganico e Monticello Amiata. Ai più piccoli sono dedicati i sui libri e i suoi personaggi, come il pettirosso Pitti, la gatta Luna, la volpe Rossa e il cane Bobo, che sono stati il filo conduttore della giornata.

Ad accogliere Bortolato e la moglie, la dirigente scolastica Barbara Rosini, il sindaco Elismo Pesucci, i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, le insegnanti (trasformate per l’occasione nei personaggi del metodo analogico). Un momento di grande emozione è stato offerto dai bambini della scuola dell’infanzia di Campagnatico e Monticello Amiata, che, sotto la guida del maestro Francesco Fantacci, hanno dedicato a Bortolato una serie di canzoni i cui testi, creati dalla docente Alessandra Micheloni, erano ispirati direttamente ai personaggi e al metodo analogico ideato dal maestro stesso.

Grazie all’impegno della Proloco e del Comune, ad attendere il Bortolato c’era anche un piccolo corteo storico, tra i cui personaggi spiccava anche Dante Alighieri, a sottolineare il profondo valore delle tradizioni locali. A seguire, i canti del Maggio, intonati dai cantori e dai bambini della primaria di Arcille, che hanno espresso l’anima più autentica di questo territorio.

Per sancire l’importanza di questo giorno, ogni bambino ha creato un mandala della pace e della gentilezza, arricchendolo con un pensiero o una frase. I mandala sono stati appesi nel giardino della scuola dell’infanzia, creando un simbolico Albero della Pace. Questo gesto rappresenta non solo un legame con il passato, ma anche un seme per un futuro di armonia e rispetto, coltivato attraverso l’educazione dei più piccoli alla pace e alla gentilezza.

La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto dalla Proloco, un ulteriore segno della generosità e dello spirito comunitario che anima il borgo.

Subito dopo, il gruppo si è spostato a Paganico, dove è stato accolto dai piccoli della scuola dell’infanzia, del nido e della scuola primaria, insieme alle maestre.

“È stata una grande emozione ricevere la visita di Camillo Bortolato, che che per noi rappresenta un faro nell’insegnamento ai bambini”, ha detto Cristina Morena Malandra, insegnante della scuola primaria di Campagnatico e organizzatrice dell’evento. “Soprattutto è stato bello vedere coinvolti non solo i nostri alunni, ma l’intero paese, nelle sue varie forme associative, con il sindaco e gli amministratori, tutti insieme per una grande festa. La fatica organizzativa è stata ripagata dal successo della giornata. Ci tengo a ringraziare il sindaco, la dirigente scolastica, tutti gli insegnanti che si sono sono adoperati per la riuscita dell’evento. U ringraziamento speciale al maestro Camillo Bortolato e a sua moglie Laura per la loro preziosa presenza”.