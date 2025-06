GROSSETO – Arrivata ieri la convocazione per il ritiro della selezione Regionale pre-Trofeo delle Regioni per Clara Balestri, talento della Pallavolo Grosseto, che farà parte di una squadra agli ordini dei tecnici regionali, fra allenamenti e amichevoli contro la forte selezione del Lazio a Gambassi Terme da lunedì 9 a domenica 13 giugno (foto Pallavolo Grosseto).

Grande orgoglio in casa biancorossa per Clara e il suo percorso a Grosseto, iniziato da piccolissima fino ad arrivare appunto alla chiamata in selezione Regionale. “Questa convocazione gratifica tutto il nostro settore giovanile – ha diramato la pallavolo Grosseto – e dimostra quanto lavora bene e con professionalità. Infatti, anche nelle ultime due passate edizioni, abbiamo avuto convocate le nostre Sofia Luschi e Gaia Giovani e per questo invitiamo a tutte le nate dal 2008 al 2013 al primo Open Day Volley di domani venerdì 6, dalle ore 16.30 alle 18.30, al Palazzetto Atleti Azzurri d’italia”.