GAVORRANO – Si è svolto ieri, 4 giugno, in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’incontro finale del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), tenutosi alla presenza di assessori e consiglieri del Consiglio comunale degli adulti, in occasione della Festa della Repubblica, scelta proprio per sottolineare l’importanza della partecipazione democratica e il valore dell’impegno civico sin dalla giovane età.

Durante la seduta, ospitata presso la sede della scuola secondaria di primo grado a Gavorrano, i giovani consiglieri, oltre a ricordare con frasi significative e prodotti multimediali il valore di vivere in una Repubblica, hanno presentato un resoconto dei lavori svolti durante il mandato, illustrando con orgoglio progetti, iniziative e riflessioni maturate nel corso dell’esperienza. Il Ccrr ha toccato temi legati all’ambiente, alla scuola, alla cittadinanza attiva e alle tradizioni, dimostrando grande sensibilità e consapevolezza.

La sindaca dei ragazzi, a nome di tutti i giovani consiglieri, ha espresso il suo apprezzamento per il percorso svolto e ha ringraziato gli amministratori, la dirigente scolastica e i professori per il loro supporto: “Questa esperienza ci ha insegnato che la democrazia è fatta di ascolto, dialogo e impegno. Un grazie sincero agli amministratori per averci dato voce e agli insegnanti per averci guidato con pazienza e passione. Spero che il nostro lavoro sia stato un piccolo seme per una comunità più consapevole e partecipata”.

Il sindaco e i membri del Consiglio comunale hanno seguito con attenzione gli interventi dei ragazzi, esprimendo apprezzamento per il percorso svolto e incoraggiando i giovani a proseguire nel loro impegno per la comunità: “L’impegno dei giovani consiglieri è stato un segno tangibile di speranza. In un tempo in cui troppo spesso si pensa che i giovani siano disinteressati alla cosa pubblica, hanno dimostrato esattamente il contrario: che c’è una generazione pronta a partecipare, a proporre, a fare la propria parte per una comunità più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”.

“Il Consiglio dei ragazzi è stato uno spazio di crescita civica ma anche personale – ha dichiarato il sindaco Stefania Ulivieri durante il suo saluto istituzionale -. A questi ragazzi auguriamo che tutto ciò che hanno imparato in questo cammino possa accompagnarli nelle scelte future, nelle relazioni e nei loro sogni più grandi. Il Consiglio comunale dei ragazzi si conferma così un importante strumento educativo e formativo, che avvicina i più giovani alle istituzioni e al senso di responsabilità civica”.

La seduta si è conclusa con un simbolico passaggio di testimone agli alunni che il prossimo anno parteciperanno attivamente al progetto e con l’augurio di un futuro ancora più partecipato e consapevole.