MONTE ARGENTARIO – L’amministrazione comunale di Monte Argentario mette in vendita alcuni immobili di proprietà: due i bandi pubblicati.

Il primo è un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la vendita di due terreni: uno in località Pozzarello, con una superficie di 130 mq; l’altro a Cala Galera con superficie di 452 mq. “Gli operatori pubblici o privati possono manifestare il loro interesse all’acquisto inviando la propria manifestazione di interesse, redatta secondo il modello pubblicato con l’avviso e corredata di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre le 12 del 3 luglio”.

L’altro avviso riguarda l’alienazione di fabbricati e terreni nei comuni di Monte Argentario e Orbetello mediante asta pubblica.

Gli immobili che andranno all’asta, fissata per l’8 luglio 2025 alle 10, sono: un’area verde attrezzata di 110 mq in via delle Buche, prezzo a base d’asta 13.860 euro; un’area verde attrezzato di 104 mq in via delle Buche prezzo a base d’asta 13.104 euro; un terreno di 250 mq in via Panoramica snc incrocio con via Appetito prezzo a base d’asta 126mila euro; terreno di 102 mq in via dello Scirocco prezzo a base d’asta 25.245 euro; fabbricato diruto di 130 mq in via del Rosso ad Orbetello prezzo a base d’asta 200mila euro.

“I soggetti che intendono partecipare all’asta pubblica – dicono dal Comune – per l’acquisto di uno o più di uno di questi lotti dovranno far pervenire entro e non oltre le 12 del 3 luglio 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Argentario – Piazzale dei Rioni – 5019 Porto Santo Stefano (Gr), separatamente per ogni singolo lotto di interesse, il plico chiuso contenente l’offerta, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta. Per informazioni: Ufficio Patrimonio 0564 811959”.