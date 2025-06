MONTE ARGENTARIO – Prendono il via la prossima settimana i lavori di rifacimento del manto stradale di diverse vie del territorio comunale di Monte Argentario.

I lavori di asfaltatura si svolgeranno in diversi giorni e sono previste modifiche alla viabilità temporanee fino alla fine dei lavori. In via Lambardi dalle 8 alle 17 di mercoledì 11 e giovedì 12 giugno fino al termine dell’intervento ci sarà il divieto di transito a tutti i veicoli e il divieto di sosta nel tratto compreso tra i civici 44 e 78; in via Panoramica dalle 8 di venerdì 13 giugno e fino al termine dell’intervento nel tratto di strada interessato dai lavori, compreso tra i civici 81 e 83, la circolazione verrà regolamentata con senso unico alternato; nello stesso giorno dalle 8 e fino al termine dei lavori è istituito il divieto di sosta tra i civici 81 e 83 (area adiacente la palestra dell’Istituto Tecnico Nautico).

Altri interventi saranno in via Sant’Andrea dalle 8 alle 17 di lunedì 16 giugno, con divieto di transito e sosta a tutti i veicoli tra i civici 28 e 30, e in via delle Fornaci dalle 8 di martedì 17 giugno fino al termine dell’intervento all’altezza del civico 79, nel tratto di strada interessato dai lavori, la circolazione verrà regolamentata con senso unico alternato.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario delle asfaltature nelle vie di Porto Ercole.