SANTA FIORA – Raccontare con colori e pennelli le suggestioni del borgo di Santa Fiora, con i suoi scorci, i vicoli e il panorama. Sono aperte le iscrizioni alla quarta estemporanea di pittura, che si terrà sabato 21 giugno a Santa Fiora, dalle 8.30 del mattino alle 18 del pomeriggio.

Un’intera giornata dedicata all’arte pittorica, organizzata dalla Contrada di Santa Fiora e dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Santa Fiora, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

“Colora Santa Fiora è molto più di un concorso – commenta Serena Balducci, assessora alla promozione del territorio e alla cultura – è un invito a guardare il nostro borgo con occhi nuovi, attraverso la sensibilità degli artisti. Un’occasione per riscoprire, attraverso l’arte, la bellezza che ci circonda ogni giorno. La partecipazione di adulti e bambini rende questa giornata ancora più speciale, perché unisce generazioni diverse nel segno della creatività. Gli artisti animeranno le vie del paese rappresentando un’ulteriore attrattiva per chi vorrà visitare Santa Fiora in una giornata davvero particolare.”

Il tema delle opere quest’anno dovrà essere gli scorci della zona di Borgo e Montecatino. Il concorso prevede due sezioni: una per gli adulti e una per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.

Per la sezione adulti i premi in palio sono 400 euro al primo classificato; 250 euro al secondo classificato; 150 euro al terzo classificato. Per la sezione bambini è previsto un premio al primo classificato e un gadget a tutti i partecipanti. A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il costo di iscrizione è di 15 euro per gli adulti. La partecipazione è gratuita per i bambini. Le opere premiate resteranno di proprietà della Contrada per il pubblico godimento. In caso di maltempo l’estemporanea sarà rinviata.

Il programma della giornata: alle ore 8.30 i partecipanti dovranno recarsi davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, dove sarà allestita la segreteria, per far timbrare la loro tela di cui dovranno essere in possesso insieme a tutto l’occorrente per realizzare l’opera. Alle 9.30 inizieranno a dipingere. Gli artisti potranno liberamente scegliere a loro piacimento un angolo, piazza, stradina o giardino dove realizzare il dipinto scegliendo la tecnica preferita. Potranno anche esporre alcune loro opere da studio. La consegna dei lavori è prevista entro le ore 17 del pomeriggio presso la segreteria in piazza della Chiesa di Sant’Agostino. Alle ore 18 si terrà la premiazione alla presenza delle autorità. Le opere saranno valutate da una commissione qualificata in campo artistico.

Per info e iscrizioni:

Paola 328 9043256 – Ufficio turistico 371 6219625