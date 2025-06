GROSSETO – Il Grifone d’Oro 2025 per l’anno 2024 sarà assegnato a Federico Guidarelli, amministratore delegato della Noxerior. La scelta è stata fatta dalla Pro Loco, realtà organizzatrice dell’evento e guidata da Andrea Bramerini, in piena sintonia con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente della Provincia Francesco Limatola.

“Si tratta – commentano il presidente della Pro Loco Andrea Bramerini, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente della Provincia Francesco Limatola – di una scelta che vuole premiare una personalità di altissimo spessore, un concittadino che ha dato prestigio al capoluogo e alla Maremma tramite un’attività di impresa di assoluto rilievo internazionale nel settore delle tecnologie medicali. Una realtà, tra l’altro, interamente sviluppata nel territorio grossetano”.

Con le scelte di Federico Guidarelli, Noxerior ha raggiunto importanti traguardi, vincendo per la seconda volta la fornitura di azoto per il Cern di Ginevra e il prestigioso riconoscimento ‘Ambasciatori del made in Italy nel mondo – Tuscany in the world’.

“Parliamo – insistono Bramerini, Vivarelli Colonna e Limatola – di un’impresa che vanta tre brevetti e cinuqe marchi internazionali, con una presenza in oltre 130 Paesi”.

I generatori Noxerior producono ossigeno estraendolo dall’aria: quest’innovativo sistema elimina la necessità del trasporto su gomma riducendo l’inquinamento, i rischi legati all’esplosione e i costi logistici. Importante il risvolto sociosanitario e assistenziale: “Grazie alla loro autonomia – sottolineano ancora Bramerini, Vivarelli Colonna e Limatola -, questi dispositivi garantiscono l’erogazione di ossigeno anche in contesti critici, dove i bombardamenti colpiscono frequentemente le infrastrutture. Alimentabili tramite gruppi elettrogeni a gasolio o con pannelli fotovoltaici, i generatori di quest’azienda grossetana riescono a funzionare anche in assenza totale di elettricità o quando i camion cisterna vengono bloccati fuori dai centri abitati. Una tecnologia, insomma, che rappresenta una soluzione vitale nei contesti di emergenza e in scenari estremi potendo salvare migliaia di vite durante calamità naturali, conflitti bellici, pandemie”.

Forte l’impegno in Paesi come il Pakistan, l’Afghanistan, l’Algeria e, più di recente, in Ucraina. “Grazie alla visione imprenditoriale di Guidarelli, Grosseto – concludono presidente della Pro Loco, sindaco e presidente della Provincia – si afferma oggi come punto di riferimento internazionale per l’innovazione nel settore sanitario. Per aver portato in alto il nome della città nel mondo, unendo eccellenza tecnologica, innovazione, responsabilità sociale e impatto umanitario, l’amministratore delegato di Noxerior rappresenta un esempio virtuoso di eccellenza maremmana che merita il conferimento del Grifone d’Oro”.