GROSSETO – Da venerdì 13 a domenica 15 giugno si svolgerà sulle piste emiliane di Correggio e Scandiano il Trofeo Promote HP, una sorta di trofeo delle Regioni, organizzato dalla Fisr e riservato a tutte le categorie giovanili e che vedrà in pista i migliori talenti italiani.

Nella selezione della zona 4 (Toscana-Liguria) categoria under 13 ci sarà anche un promettente atleta del Circolo Pattinatori Grosseto 1951, Tommaso Spinosa, il miglior realizzatore del quintetto allenato da Stefano Paghi, con 45 reti. Questa convocazione va dunque a premiare le doti di un ragazzo che si sta mettendo in evidenza per le sue qualità, ma soprattutto per la sua passione e impegno. Tommaso Spinosa è sicuramente un vanto per la società del presidente Stefano Osti, ma anche per il responsabile del settore giovanile Tommaso Marinoni.

Spinosa fa parte di un gruppo che comprende anche Nicholas Bacci (Follonica), Riccardo Beggi (Sarzana), Martina Cupido (Pumas Viareggio), Leonardo Dalla Tommasina (Camaiore), Francesco Lagomarsini (Sarzana), Luca Lucci (Sarzana), Lorenzo Marsalli (CGC Viareggio), Luca Marsili (Camaiore), Tommaso Pizzo (CGC Viareggio), Alessio Simonetti (Camaiore).

Lo staff tecnico della zona 4 è composto da: Leonardo Barozzi, Mirko Bertolucci, Massimo Bracali, Sergio Festa, Elia Guidi, Jacopo Raggioli.

La Zona 4 debutterà venerdì alle 15 a Correggio contro la Zona 1, che raggruppa giovani atleti di Novara, Lodi e Seregno.