MONTEPESCALI – Adriano Nocciolini del Marathon Bike e Victor Bykanov della B-Mad Velosystem si impongono nel trofeo Montepescali di domenica scorsa. La manifestazione di ciclismo amatoriale Uisp è stata organizzata dal Team Bassi Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Due vincitori per questa classica, interrotta per il Covid e riproposta con successo quest’anno. Al via si sono presentati 99 corridori dei 112 iscritti, alcuni di assoluto valore in campo nazionale. Nonostante l’arrivo fosse nella piazza di Montepescali, quindi in totale sicurezza, gli organizzatori hanno predisposto due partenza per rendere ancora più avvincente e sicuro il trofeo.

Nella prima partenza ha vinto il favoritissimo Victor Bykanov della B-Mad Velosystem, che comunque ha dovuto faticare sino agli ultimi metri del tracciato per aggiudicarsi la gara. Infatti il campione toscano Alessio Finocchi e Michele Massa, rispettivamente secondo e terzo al traguardo, lo hanno messo in difficolta, ma la classe sopraffina del russo alla fine ha fatto la differenza, facendogli conquistare la seconda vittoria in maremma dopo quella ottenuta il 4 maggio a Magliano in Toscana. Nella seconda partenza gli occhi erano tutti puntati sul capitato del Marathon Bike Adriano Nocciolini, che non ha deluso le aspettative. Un finale che ha esaltato le doti di scalatore alla sua vittoria numero 68 in diciassette anni di attività con il gruppo grossetano. L’azione decisiva a una ventina di chilometri dal traguardo, quando assieme al vincitore si sono sganciati, Roberto Maggioli, Federico Colonna (il più titolato) Fabrizio Mariottini, Antonio Capotosto, Adriano Micheli, Fabio Alberi, Cesare Macchi, Stefano Ferruzzi e il giovanissimo Giacomo Casini. I dieci di comune accordo si sono presentati ai piedi della salita di Montepescali.

Come avviene spesso in questi casi, il gruppo si è sfilacciato piano piano sino a al punto che a contendersi la vittoria sono rimasti in due, Adriano Nocciolini e Cesare Macchi. Troppo ghiotta l’occasione per il castiglionese di allungare il suo curriculum di vittorie, è lui si è fatto trovare pronto, anche se ha dovuto raschiare il barile per staccare a 150 metri il forte Cesare Macchi. “E’ la seconda affermazione stagionale – spiega il vincitore – ci tenevo molto a questa gara che ha un finale che esalta molto le mie caratteristiche. Ringrazio i miei compagni di squadra Roby Valdrighi, Raffaele Caselli, Michele Trillocco, Francesco Scalora, Filippo Scelfo e Massimo Domenichini”. Questi i premiati di categoria: Alessio Finocchi, David Falsetti, Antonino Adragna, Michele Massa, Antonio Capotosto, Alessandro Griselli, e tra le donne Marianna Paci.