GROSSETO – Potremmo definirla la vittoria della pazienza, quella del roster biancorosso sul campo della Fiorentina baseball. I biancorossi di Lino Luciani si sono imposti per 11-3 dopo essere stati in svantaggio per 2-1 fino al quarto inning. “I due lanciatori partenti – commenta il manager Luciani – hanno duellato fino al quarto inning, imbrigliando le mazze delle due squadre. Dopo il cambio imposto dal regolamento, le cose sono cambiate e abbiamo siglato due ‘big inning’ da cinque punti ciascuno”.

Da segnalare l’ottima prestazione della difesa del Big Mat Bsc Grosseto. “Molto bene – conclude Luciani – la performance di Molina sul monte di lancio. Segnalo anche il fuoricampo interno di Speranza che ci ha permesso di ottenere il momentaneo pareggio e a dare il la alla vittoria”.

Il prossimo appuntamento per il Big Mat Bsc Grosseto under 15 sarà sabato 7 giugno, allo stadio Simone Scarpelli, contro il Padule.