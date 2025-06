MARINA DI GROSSETO – Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria in via del Ciclamino a Marina di Grosseto. L’operazione prevede una riqualificazione complessiva della sede viaria, con un investimento complessivo di 200mila euro.

“Con questo intervento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – continuiamo con determinazione il percorso di riqualificazione del territorio, ponendo attenzione anche alle aree meno centrali, ma comunque molto frequentate. Dopo aver concentrato le risorse negli anni passati sulle strade a maggior scorrimento, ora ci dedichiamo con impegno alle vie interne e residenziali, come nel caso di via del Ciclamino. Ogni operazione di questo tipo rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle esigenze delle nostre frazioni, a partire da Marina di Grosseto, che riteniamo strategica sia per i residenti che per il turismo”.