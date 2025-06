ARCILLE – «Una bellissima cena e festa di solidarietà ad Arcille dove sono stati raccolti oltre 3mila euro per lo Skeep, l’associazione di questi ragazzi speciali».

A dirlo è il sindaco Elismo Pesucci in una nota di ringraziamenti.

«È stata una serata di divertimento e solidarietà, un’occasione per stare insieme e fare la differenza. Grazie di cuore a tutti i volontari, in particolare alle donne e gli uomini dell’associazione Festeggiamenti Arcille che hanno preparato l’evento anche con un ottima cena. Sono stati al lavoro dalla 9 di mattina fino alle 10 di sera tutta una tirata. Grazie ancora all’associazione che oltre al lavoro si è carica di tutte le spese della cena, in modo che tutto l’incasso vada alla causa dello Skeep. Alla serata hanno collaborato Asd Nuova Arcille, Asd Campagnatico-Arcille, Pro-loco Arcille e il comune di Campagnatico».

«Skeep è nata come Associazione Sportiva Dilettantistica, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità attraverso la pratica sportiva. Tuttavia, non ama questa definizione, perché si sforziamo di eliminare qualsiasi distinzione. Desiderano che i loro ragazzi siano considerati come tutti gli altri, con i loro pregi e difetti, esattamente come tutti i giovani del mondo. Per questo li chiamiamo “atleti speciali”: speciali per impegno, abnegazione, entusiasmo e gioia di gareggiare».