CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ancora un fine settimana importante per la Blue Factor Castiglione, impegnata nelle finali scudetto giovanili: l’Under 23 è di scena a Valdagno; l’Under 15 gioca invece al Casa Mora, ormai teatro ogni anno di appuntamenti decisivi. Le squadre di Massimo Bracali e Federico Paghi partono con molte aspettative, anche se già nei gironi ci sarà da lottare, con squadre che hanno rose molto competitive.

“Quest’annata è stata fin qui per noi ben oltre le aspettative più rosee – ha detto il presidente dell’Hc Castiglione Marcello Pericoli – ma vogliamo chiudere nel migliore dei modi con le due finali Under 23 e 15, con quest’ultima che ospitiamo ancora nel nostro impianto, con dieci squadre che arrivano da tutta Italia e si daranno battaglia”.

L’Under 23 arriva alle finali in Veneto dopo aver chiuso al secondo posto il campionato a pari merito con il Sarzana (17 punti), dietro ai Pumas Viareggio (primi con 24), dopo aver giocato 10 gare, molte di più rispetto agli altri gruppi d’Italia. I biancocelesti sono stati inseriti nel girone A con Seregno, Hrc Monza, Spv Viareggio e Breganze.

L’Under 15 invece, ha letteralmente dominato il suo campionato con 12 vittorie su 12 partite, vincendo anche la seconda fase, i playoff, con altri 4 successi, due contro il Cp Grosseto e due contro l’Spv Viareggio. I biancocelesti sono stati inseriti nel girone B con Montebello, Amatori Wasken Lodi, Spv Viareggio e Csa Agrate.

Il calendario dell’Under 23 della Blue Factor – girone A

Giovedì 5 giugno

Ore 10.30 Blue Factor Castiglione-Seregno

Ore 22 Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione

Venerdì 6 giugno

Ore 15 Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sabato 7 giugno

Ore 9 Blue Factor Castiglione-Breganze

Il calendario dell’Under 15 della Blue Factor – girone A

Giovedì 5 giugno

Ore 12.45 Montebello-Blue Factor Castiglione

Ore 17.45 Amatori Wasken Lodi-Blue Factor Castiglione

Venerdì 6 giugno

Ore 16.15 Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio

Sabato 7 giugno

Ore 20 Blue Factor Castiglione-Csa Agrate