MARINA DI GROSSETO – È deceduto l’uomo di 79 anni che si è sentito male sul lungomare di Marina di Grosseto. L’uomo, un turista inglese, è morto dopo il trasporto in ospedale.

L’uomo si era accasciato a terra sul lungomare Leopoldo II di Lorena, a Marina di Grosseto. Subito erano accorsi i bagnini dello stabilimento balneare Nettuno che si trova di fronte che avevano utilizzato il defibrillatore. All’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia gli operatori sanitari hanno proseguito l’opera.

È atterrato anche Pegaso. L’uomo è stato portato in ospedale. Purtroppo l’anziano non ha mai ripreso conoscenza ed è deceduto in ospedale.