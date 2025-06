GAVORRANO – Ha toccato quota 27 edizioni il Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Mountain Bike Memorial Andrea Nencini e Marino Giannini, svoltosi domenica 1 giugno nella splendida cornice di località il Grilli nel comune di Gavorrano e organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

La competizione organizzata su autorizzazione dell’’Ufficio per le Attività Sportive, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano si è sviluppata lungo un suggestivo e impegnativo percorso tra le colline e i boschi del paesaggio maremmano. Un tracciato a tratti molto tecnico, che ha messo alla prova anche gli atleti più esperti, con salite ripide, strettoie naturali e passaggi all’interno della fitta macchia mediterranea.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 70 atleti, provenienti da 29 comandi dei Vigili del Fuoco di tutta Italia. Un grande impegno organizzativo è stato messo in campo per garantire il successo della manifestazione, grazie al prezioso supporto logistico del Comando di Grosseto e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo.

Gara intensa e combattuta, conclusasi dopo circa un’ora e quaranta minuti, con la vittoria di Marco Zanier del Comando di Pordenone, che ha saputo imporsi con una prestazione di altissimo livello.

Nella classifica a squadre per Comando, il gradino più alto del podio è stato conquistato dal Comando di Ascoli Piceno, seguito dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comando di Forlì-Cesena, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti e a chi ha collaborato alla riuscita di questo importante appuntamento sportivo e di aggregazione per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.