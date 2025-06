GROSSETO – Incidente pochi minuti fa a Grosseto, in via Giordania. Un’auto con alla guida una giovane donna, si è ribaltata sulla carreggiata in via Giordania.

Tre le persone a bordo sembrerebbe ferite in modo lieve. Sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e un’ambulanza della Croce rossa.

La strada è momentaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i successivi rilievi.

Notizia in aggiornamento.