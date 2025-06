PUNTA ALA – Si conclude in grande la 151 Miglia – Trofeo Cetilar 2025 per il grossetano Luca Vitale e l’imbarcazione AXA Paolisssima, che hanno conquistato il secondo posto nella Classe ORC 0. La regata, partita da Livorno il 30 maggio, ha visto la partecipazione di oltre 200 imbarcazioni, confermandosi come uno degli eventi più attesi e competitivi del calendario velico internazionale (foto in alto Di Fazio/Studio Taccola).

Il percorso di 151 miglia, rinnovato per l’edizione 2025, ha offerto scenari mozzafiato e sfide tecniche, attraversando l’Arcipelago Toscano con passaggi strategici tra Gorgona, Capraia, Pianosa e le Formiche di Grosseto, fino all’arrivo al Marina di Punta Ala.

A bordo di Paolisssima il Grand Soleil 56, armata da Paola Poggi e Luca Poli, Vitale ha commentato: “Partecipare a questa regata a bordo di Paolisssima è stato un onore. Il livello della competizione era altissimo, barche provenienti dai compi di regata più importanti a livello nazionale ed internazionale; una regata complessa con una prima fase fino a Pianosa con vento, molto complessa tra le Pianosa e le Formiche di Grosseto piu’ difficile e tattica, con vento di intensità variabile e più regolare fino all’arrivo dopo aver doppiato l’isola di Cerboli e lo Sparviero; un lavoro di squadra continuo, con oltre 30 cambi di vela: solo grazie all’impegno e alla tenacia che siamo riusciti a ottenere un risultato di grande prestigio”.

Questo successo si aggiunge ai recenti piazzamenti di rilievo ottenuti da Vitale, consolidando la sua reputazione nel mondo della vela d’altura.