GROSSETO – Straordinario Marco De Stasio, neo vice campione europeo tra gli avvocati ciclisti su strada. Dopo aver conquistato 5 titoli italiani consecutivi nella disciplina della mountain bike, l’avvocato e ciclista amatoriale del Foro di Grosseto ha voluto cimentarsi anche nella prova su strada ed il primo campionato europeo riservato agli avvocati, magistrati e notai è stato un bel banco di prova.

La gara si è svolta nelle due giornate di sabato e domenica appena trascorsi accarezzando luoghi meravigliosi a cavallo tra Italia e Slovenia e, in particolare, tra le città di Gorizia e Nova Gorica.

Il prestigioso titolo veniva assegnato all’atleta che avrebbe realizzato il miglior punteggio dato dalla sommatoria dei piazzamenti nelle due prove in programma: una gara a cronometro in salita disputatasi il sabato ed una gara in linea in programma per il giorno successivo.

La prima prova era caratterizzata da una ascesa molto veloce di circa 5 km con partenza dalla cantina di Gradis’Siciutta di Giasbana ed arrivo nella piazza principale di San Floriano del Collio.

De Stasio ha completato il percorso in 13.02 minuti alla velocità media di 23.4 km/h. piazzandosi al quarto posto di categoria.

Molto più selettiva ed impegnativa la gara in linea. Si trattava infatti di un percorso di circa 70 km, molto movimentato, con partenza dalla suggestiva Piazza della Transalpina che divide letteralmente in due Gorizia che si sviluppa, quindi, in parte in territorio italiano ed in parte in territorio sloveno. L’arrivo, invece, nell’altrettanto suggestivo piazzale antistante l’Ossario di Oslavia edificato nel 1938 ed ove sono raccolte le spoglie dei soldati caduti nelle diverse battaglie della Grande Guerra combattute nella zona di Gorizia e Tolmino (oggi in Slovenia).

Al termine di una gara condotta sempre nelle prime posizioni del gruppo per evitare cadute e possibili problemi, De Stasio è riuscito a vincere la categoria per 0.264 millesimi di secondo al termine di una volata mozzafiato che ha messo fine ad una gara conclusasi ad una velocità media superiore ai 41 km/h.

Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due gare è risultato vincitore della categoria master 4 l’Avv. Simone Batini del Foro di Arezzo che ha preceduto l’Avv. Marco De Stasio del Foro di Grosseto. Medaglia di bronzo, invece, per l’Avv. Ugo Ubertone del Foro di Roma.

Miglior Magistrato è stato invece il dottor Alessandro Auletta, Giudice civile presso il Tribunale di Napoli (medaglia di bronzo tra i master 3).