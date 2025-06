GROSSETO – Martedì 3 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano si è tenuta la cerimonia per la conclusione della XIII edizione del Progetto “A scuola di Costituzione”, organizzata dal comitato per la Democrazia costituzionale di Grosseto in collaborazione con sezione Anpi “E. Palazzoli”.

Il tema di quest’anno è stato l’equilibrio dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario nella Carta costituzionale.

La cerimonia è iniziata con i saluti ufficiali di Giuseppe Corlito, referente del progetto e del comitato per la Democrazia costituzionale di Grosseto e di Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi “E. Palazzoli” di Grosseto, seguiti dagli interventi istituzionali di Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, di Leonardo Marras, assessore al turismo ed alle attività produttive della Regione Toscana e di Marco Simiani, deputato.

Dopo la presentazione dei lavori delle studentesse e degli studenti del Isis Leopoldo II di Lorena, del liceo “Rosmini”, dell’Isis “Fossombroni” e del liceo musicale “Polo Bianciardi” c’è stata la consegna degli attestati di cittadinanza ai partecipanti al progetto. Hanno terminato la cerimonia la performance degli studenti del liceo musicale ed il taglio della torta tricolore.