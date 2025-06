ORBETELLO – Un inseguimento rocambolesco, dove il ladro, per sfuggire ai carabinieri, ha imboccato anche l’Aurelia contromano.

Una vicenda che solo per fortuna non si è conclusa con conseguenze molto più gravi.

Nel fine settimana un turista straniero ha denunciato al 112 il furto del proprio camper che era stato parcheggiato nel parcheggio di un supermercato. il mezzo è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Capalbio tra Orbetello e Capalbio e ne è nato un inseguimento lungo l’Aurelia.

Il ladro ha percorso alcuni chilometri in direzione sud, di cui diversi contromano, per poi uscire e riprendere, stavolta nel verso giusto, la medesima statale. Dopo una folle corsa in cui ha danneggiato due mezzi incontrati lungo la strada (senza conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti), la persona alla guida ha svoltato per una strada di campagna, dandosi poi alla fuga a piedi attraverso i campi.

Il camper è stato recuperato e restituito.