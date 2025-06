MASSA MARITTIMA – Premiati i vincitori della ventesima edizione del Premio Mariella Gennai. La cerimonia, che si è svolta sabato pomeriggio, nella sala Mariella Gennai e nel cortile della Biblioteca comunale, ha visto la partecipazione speciale di Lorenzo Baglioni, musicista e divulgatore. Per il Comune di Massa Marittima erano presenti la sindaca Irene Marconi, l’assessore alle Pari Opportunità Grazia Gucci e la presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità, Ambra Fontani.

Il Premio Mariella Gennai è promosso dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari opportunità, con il patrocinio di Regione Toscana e dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere. Il concorso, aperto alle scuole di ogni ordine e grado della Toscana, nasce per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. A condurre l’iniziativa è stato il giornalista di Tv9 Gabriele Baldanzi. I vincitori sono stati decretati da una giuria composta da Manuela Vannozzi (presidente di giuria), Ambra Fontani, Gabriele Baldanzi, Luisa Russo.

Al termine delle premiazioni è stato offerto un rinfresco curato dagli studenti e le studentesse dell’istituto superiore Bernardino Lotti, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

“Il Premio Mariella Gennai è un concorso storico –spiega Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – che portiamo avanti da 20 anni. Proprio in questi giorni qualcuno mi ha chiesto se a distanza di così tanto tempo fosse ancora attuale. La risposta è sì, perché questo Premio nasce dal desiderio di dialogo e di ascolto dei giovani, aspetti che sono sempre fondamentali e attuali. Nel tempo si è evoluto interpretando le nuove modalità di comunicazione, si è aperto anche all’audiovisivo e a tutti gli studenti della Toscana. Una delle tracce che abbiamo proposto chiedeva cosa faresti se tu fossi sindaco. Negli elaborati è emerso sempre il tema della responsabilità collettiva, i nostri ragazzi ci hanno richiamato a questa responsabilità in tanti modi diversi. Credo che il percorso di riflessione e scrittura che intraprendono con questo Premio sia per loro un’esperienza assolutamente positiva di crescita”.

“La nostra volontà – aggiunge Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità – era quella di portare i giovani a riflettere sui temi che la Commissione Pari Opportunità affronta ogni giorno, a partire dall’articolo 3 della Costituzione che è uno dei fondamenti della nostra società, perché educare al rispetto e alla condivisione significa formare adulti più consapevoli e liberi, contrastando la violenza e la discriminazione. Sono arrivati elaborati di altissimo livello e per noi della giuria è stato difficile scegliere. Complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti che meritano la nostra gratitudine per essersi messi in gioco”.

“Abbiamo aperto questa giornata di festa con un video che hanno voluto realizzare i ragazzi del Centro Minori Stranieri non accompagnati di Valpiana – conclude Grazia Gucci, assessora alle Pari Opportunità –. Quando ci hanno chiesto di partecipare abbiamo accettato con molto piacere. È un video che parla della storia di questi giovani che fanno un percorso complicato per arrivare in Europa, per sfuggire dalla fame, alla povertà, alle ingiustizie. Questi ragazzi vedono nel nostro continente la possibilità di raggiungere una prospettiva di vita migliore, vivono un sogno e hanno tutto il diritto di provare a realizzarlo. Noi abbiamo il dovere di accoglierli, di inserirli nel nostro contesto sociale, di fargli apprezzare le nostre leggi e i nostri valori. In una parola di integrarli”.

Tutti gli elaborati premiati e segnalati

Elementari e medie

Greta Niro

Scuola secondaria di primo grado – G. Ungaretti Grosseto

Vincitrice con l’elaborato Solitudini

Edgard Nshinirimana

Scuola secondaria di primo grado – G. Ungaretti Grosseto

Vincitore con l’elaborato Riflessioni

Samuele Buzzichelli

Scuola secondaria di primo grado – Istituto Arrigo Bugiani Follonica (GR)

Vincitore con l’elaborato Voleva essere un duro…

Laura Ligas

Scuola primaria – Istituto Comprensivo Follonica 1

Segnalata con l’elaborato Lo zoo di New York

Flavia Gjepali

Scuola secondaria di primo grado – Ungaretti Grosseto

Segnalata con l’elaborato Un’amica

Viola Pieraccini

Scuola secondaria di primo grado – G. Ungaretti Grosseto

Segnalata con l’elaborato Presente!

Francesca Bondi

Scuola secondaria di primo grado – Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi Massa Marittima (GR)

Segnalata con l’elaborato Dietro la nebbia

Superiori

Lorenzo Pagni

Scuola secondaria di secondo grado – Its Marchi – Forti Pescia (Pt)

Vincitore con l’elaborato Forti perché fragili del futuro

Chiara Maestrini

Scuola secondaria di secondo grado – Bernardino Lotti Massa Marittima (Gr)

Vincitrice con l’elaborato La storia di un principe e di una principessa

Igor Tempera

Scuola secondaria di secondo grado – Bernardino Lotti Massa Marittima (Gr)

Vincitore con l’elaborato Le 5 tipologie dell’amore

Giada Pazzagli

Scuola secondaria di secondo grado – Bernardino Lotti Massa Marittima (Gr)

Segnalata con l’elaborato Trasformare le tempeste in opportunità

Nistov Denisa Ioana

Scuola secondaria di secondo grado – Bernardino Lotti Massa Marittima (Gr)

Segnalata con l’elaborato Ti ho visto morire mille volte

Alice Maestrini

Scuola secondaria di secondo grado – Bernardino Lotti Massa Marittima (Gr)

Segnalata con l’elaborato Una fra tanti

Casa Circondariale

Pierluigi Pala

Vincitore con l’elaborato Un angolo di libertà

Mongi Mzoughi

Segnalato con l’elaborato Un viaggio verso la bella vita

Audiovisivi

Scuola secondaria di primo grado Istituto comprensivo Don Curzio Breschi Massa Marittima (Gr)

Vincitrice Classe III A Monterotondo Marittimo con il video Perdersi

Scuola primaria Istituto comprensivo Roccastrada

Segnalata Classe 3° A primaria Ribolla con il video IA un racconto di fantascienza o sarà il nostro futuro