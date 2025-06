FOLLONICA – È stata presentata oggi in consiglio comunale il nuovo segretario generale del comune di Follonica. «Do il benvenuto e colgo l’occasione per presentare al Consiglio comunale – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani – e alla città tutta il nuovo segretario generale del Comune di Follonica individuato come titolare, che è qui presente tra il pubblico, perché la procedura di nomina è in queste ore in fase di ultimazione: la mia scelta è ricaduta su Marianna Masella, che viene dalla Campania, Caserta, già segretario generale del Comune di Bacoli, in provincia di Napoli, che tra l’altro ha tante caratteristiche simili a Follonica e questo penso sia un punto di forza».

«La dottoressa ha lavorato inoltre in Provincia di Salerno, Caserta e in altri Comuni della città metropolitana di Napoli».