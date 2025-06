GROSSETO – Vincere non è mai semplice, soprattutto quando la temperatura si alza e la prestazione ne risente. Per queste ragioni le under 19 del Big Mat Bsc Grosseto di softball devono essere soddisfatte della loro vittoria per 7-6 contro le Pantere di Lucca. “Abbiamo giocato – commenta il manager Enrico Franceschelli – una partita sottotono. Sia l’attacco che la difesa hanno indubbiamente subito il primo vero caldo della stagione, risentendone così sul diamante di gioco. Ciononostante siamo riusciti a vincere una partita importante, portando a casa un risultato positivo”.

Bene la prestazione delle lanciatrici biancorosse in pedana. “Evalyn Childers e Bianca Lapalorcia – conclude Franceschelli – hanno fatto un ottimo lavoro, permettendo alla squadra di ottenere una vittoria anche in una partita che si era rivelata più insidiosa del previsto. Sono sicuro che le ragazze faranno tesoro di questa gara, consapevoli di quanto sia complicato il nostro sport e dei tanti aspetti che possono determinare il risultato finale”.