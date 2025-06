MASSA MARITTIMA – Incidente stradale questo pomeriggio verso le 16 sulla strada provinciale all’altezza di Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima.

Per cause in fase di accertamenti una macchina è finita fuori strada finendo la sua corsa in un campo. All’interno dell’auto si trovavano due donne di 69 e 88 anni, entrambe sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave.

Le donne sono state soccorse dai sanitari della Croce Rossa che hanno trasferite entrambe al Pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima.