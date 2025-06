ROCCASTRADA – Con l’evento inaugurale del 30 maggio è ufficialmente partita la nuova stagione di “Maremma Che Apericene!”, il ciclo di serate estive promosso da Rocca di Montemassi, che unisce vino, sapori locali e musica dal vivo in un’atmosfera rilassata e conviviale nel cuore della Maremma grossetana.

Un format vincente tra vino e DJ set

A fare da cornice a queste serate è l’affascinante tenuta di Rocca di Montemassi, situata in località Pian del Bichi tra Ribolla e Montemassi. Ogni appuntamento prevede un ricco apericena con un calice di vino della casa, accompagnato da sfiziosi assaggi pensati per esaltare i sapori del territorio. Il tutto è condito da una selezione musicale live a cura di DJ ospiti sempre diversi, per un perfetto mix tra gusto e divertimento.

L’orario di inizio è fissato alle 19:30 e la formula prevede un contributo di 20 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria, tramite email a [email protected] oppure telefonando al numero 0564 579700.

Prossimo appuntamento il 13 giugno con Gabriele DJ

Dopo il successo dell’apertura del 30 maggio, il calendario prosegue con l’appuntamento di giovedì 13 giugno, che vedrà tornare in consolle Gabriele DJ, già protagonista della serata inaugurale. L’atmosfera sarà quella tipica delle notti estive in Maremma, tra buona musica, convivialità e i profumi della cucina locale.

A seguire, l’estate si animerà con altre date imperdibili:

27 giugno con Ricky DJ

11 luglio ancora con Gabriele DJ

25 luglio con il ritorno di Ricky DJ

8, 22 agosto e 5 settembre con Fonzi DJ, new entry del programma che promette di chiudere la stagione in bellezza.

Un’estate tutta da vivere tra le colline della Maremma

“Maremma Che Apericene!” si conferma un’iniziativa di successo capace di attrarre residenti e turisti, grazie alla sua formula semplice ma vincente: un luogo suggestivo immerso nella natura, vini di qualità, proposte gastronomiche curate e un accompagnamento musicale pensato per tutte le età.

Chi cerca un’occasione per trascorrere una serata diversa, immerso nei colori e nei sapori della campagna maremmana, troverà in queste serate un perfetto connubio tra relax e divertimento. L’invito è a non perdere tempo e prenotare per tempo, perché i posti sono limitati e l’atmosfera promette di essere, come sempre, indimenticabile.