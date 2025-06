Foto di repertorio

GROSSETO – Manca un mese ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Atletica Leggera, rassegna che per la decima volta sarà ospitata da Grosseto. L’appuntamento è per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio, quando allo Stadio Carlo Zecchini, e agli adiacenti Campo Scuola Bruno Zauli e Campo Palazzoli, i migliori Under 20 e Under 23 d’Italia si daranno appuntamento per giocarsi i titoli tricolori 2025.

A 30 giorni dal via, è intervenuto l’Onorevole Fabrizio Rossi, Assessore allo Sport del Comune di Grosseto: “Siamo felicissimi di ospitare i Campionati Italiani anche in questo 2025, Grosseto nel corso degli anni ha dato tantissimo all’atletica e questo impianto ha visto le gesta di tanti atleti che sono poi diventati campioni sia a livello nazionale che internazionale. Qui nel corso del tempo sono state registrate performance straordinarie, pertanto siamo molto felici di riavere questa rassegna dalla quale, siamo certi, anche quest’anno passeranno i campioni del domani” afferma Rossi in occasione del Trofeo Città di Grosseto che solo pochi giorni fa ha visto molti dei protagonisti dell’atletica italiana competere in una sorta di anteprima della rassegna tricolore.

I Campionati Italiani Juniores e Promesse rappresenteranno una tappa fondamentale nella preparazione degli atleti per le competizioni internazionali. Per molti di loro, la competizione di Grosseto sarà decisiva per strappare il pass in vista degli appuntamenti internazionali della stagione: i Campionati Europei Under 23, in programma tra il 17 e il 20 luglio nella città norvegese di Bergen, e gli Europei Under 20, che vedranno impegnati gli atleti in Finlandia, a Tampere, dal 7 al 10 agosto.

La pista blu dello Stadio Zecchini e l’adiacente Campo Palazzoli, dove si disputeranno le gare di lanci lunghi, accoglieranno oltre 1.500 atleti nelle tre giornate di gare, furono 1.673 nell’edizione 2024 di Rieti, e oltre 1.000 per l’edizione 2023 degli Juniores ospitata proprio da Grosseto e che vide la presenza di atleti del calibro di Mattia Furlani, poi bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi e oro ai recenti Mondiali Indoor di Nanchino nel salto in lungo.

Dopo le numerose edizioni del Meeting Città di Grosseto, che nel 1987 e 1988 vide la presenza di Pietro Mennea, lo Stadio Carlo Zecchini tornò protagonista della scena internazionale nel 2001, quando si disputarono i Campionati Europei Juniores, che fecero da preludio ai Mondiali di categoria del 2004 con la doppia medaglia d’oro di Andrew Howe. Poi i Campionati Italiani Assoluti del 2010, gli Europei Master non stadia del 2015 e gli Europei Paralimpici del 2016, prima di una storica edizione dei Campionati Europei Under 20 che nel 2017 lanciò alcuni degli atleti che ancora oggi rappresentano il meglio dell’atletica mondiale, uno tra tutti il pluri-primatista mondiale di salto con l’asta Armand Duplantis. A poco più di un mese dall’evento tricolore del 2025, lo Stadio Zecchini ha ritrovato molti dei protagonisti dell’atletica italiana con la prima edizione del Trofeo Città di Grosseto, Meeting Gold del circuito toscano, che ha visto competere circa 300 atleti provenienti da tutto lo stivale.

Sarà come sempre decisivo l’apporto dei volontari e, a pochi giorni dall’evento, proseguono le adesioni per ampliare un team già collaudato nel corso delle manifestazioni degli ultimi anni. Diventare volontario ai Campionati Italiani Juniores e Promesse non è soltanto un modo per contribuire alla riuscita di un evento sportivo di alto livello nella propria città, ma anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica. I volontari avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con atleti, organizzatori e tutte le figure che gravitano all’interno della manifestazione, con la possibilità di acquisire competenze preziose e creare ricordi indimenticabili. Sul sito dell’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell’evento insieme alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, sono presenti le modalità per poter aderire.