FOLLONICA – “Il rendiconto 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione di 43 milioni di euro, di cui 6 milioni quello di parte disponibile”, dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al Bilancio Danilo Baietti.

In merito all’utilizzo dell’avanzo, compreso quello disponibile, l’amministrazione sta programmando interventi che contribuiranno a far crescere gli investimenti in settori strategici per la collettività. Approvata anche la variazione di bilancio: stanziate somme per lo sviluppo del settore turistico (30mila euro per la promozione territoriale) e per la costituzione (fase di studio e redazione piano aziendale) di una società multiservizi per una gestione più efficiente ed economica dei servizi comunali. La variazione servirà inoltre ad assegnare un incarico di supporto specialistico per l’Ufficio patrimonio necessario per verificare il Piano economico finanziario del canone del gestore del servizio di distribuzione del gas.

“La variazione permette anche di mettere a terra, già da questa settimana, le centraline odorigene, così da continuare, con maggiore forza, la lotta dell’amministrazione contro le maleodoranze che attanagliano la città di Follonica”, concludono Buoncristiani e Baietti.

Nel corso comunale di oggi è stato dato il benvenuto ai nuovi consiglieri comunali Marco Grassini e Stefano Boscaglia, a tutti gli effetti in assemblea, e ai nuovi assessori Azzurra Droghini e Sandro Marrini. (Nella foto Boscaglia e Grassini, oltre a Lenzi)