GROSSETO – Ancora prima che Carlo Verdone con il suo film “Compagni di Scuola” ci offrisse spunti di riflessione, il fenomeno era già stato da noi vissuto, metabolizzato e rimosso.

Ci riferiamo a quelle cene, pranzi o merende considerate “ rimpatriate “, tra ex maturandi, laureati, frequentatori di bar, circoli sportivi o quant’altro. Una sorta di “quelli che…”, dopo decenni e decenni, decidono di organizzare un “censimento” ritrovandosi intorno ad una tavola imbandita, tra tagliolini all’astice, tortelli e rostinciana, per celebrare il loro “giorno della memoria”. Il tutto con brindisi finale e la immancabile foto di gruppo. Istantanea galeotta che testimonia il tempo trascorso, segnato da calvizie, adiposità, grinze o ben più gravi e serie mutazioni fisiche. Così la “rimpatriata” diviene occasione di malinconico consuntivo.

Ciascuno si trova a testimoniare il proprio vissuto, a volte caratterizzato da difficoltà, brutti periodi, seri eventi e quel momento, che nelle intenzioni doveva essere di collettivo amarcord, produce invece tristi stati d’animo. Parafrasando il noto adagio “lascia stare il can che dorme” verrebbe da dire “lascia stare i ricordi sopiti”.

La bellona del gruppo, i compagni di classe, i colleghi, gli amici del mare, lasciamo che sia il caso a far si d’incontrarli, senza inventare ed organizzare rimpatriate e cene collettive. Non tacciateci di asocialità, di misantropia, di cinismo, il fatto è che noi lo abbiamo provato e se lo diciamo, è solo e soltanto per il vostro bene. Insomma, non sciupate i ricordi!