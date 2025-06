GROSSETO – Finale di stagione a testa alta per la formazione U14 della Gea Basketball Grosseto, che porta a casa un prestigioso secondo in Coppa Toscana. In finale, al Pala Coverciano, ha prevalso la corazzata Porcari per 56-41, unica avversaria che è riuscita a fermare nella seconda fase di campionato le ragazzine di Luca Faragli, che a loro volta era stato l’unico quintetto che ha battuto, al Palasport di via Austria, le lucchesi.

A Coverciano, dunque, si è assistito ad una finale bellissima, tra le squadre migliori,, con le grossetane che sono partite male (9-0) ma piano piano si sono rimesse in carreggiata, andando al riposo sul 28-24, e portandosi avanti nel terzo quarto addirittura di sei punti, prima di tornare sotto di quattro punti. Nell’ultimo quarto la stanchezza si è fatta sentire tra le giovanissime bianco rosse, Cardelli è stata colpita da crampi e tutte le ragazze hanno finito la benzina. Porcari ha così potuto vincere l’ultimo parziale di 11 punti e alzare al cielo, comunque meritatamente, la Coppa Toscana.

“Abbiamo comunque fornito una prestazione straordinaria – commenta il coach Luca Faragli – contro la squadra più forte della Coppa Toscana siamo riusciti a rimediare a una brutta partenza con una rimonta che ci ha portato a +6, ma alla fine ci sono mancate le energie per poter superare una compagine che ha dei grandi valori. Ripeto, sono felice del comportamento delle mie atlete. Il secondo posto è un ottimo risultato”.

La Gea aveva iniziato le Finals con una bella vittoria in semifinale contro Florence, battuto per 56-41, al termine di un incontro che si è praticamente deciso nella fase iniziale grazie ad una partenza sprint delle grossetani che hanno infilato un parziale di 15-4. Un vantaggio che Bisanti e compagne hanno poi controllato fino alla fine, nonostante un bel ritorno delle fiorentine, che hanno firmato venti punti nell’ultimo tempino contro una Gea con la testa ormai alla finale contro Porcari.

La formazione della Gea under 14: Marku, Fuiano, Franci, Grilli, Bisanti, Marconi, Apicella, Gosti, Sgamato, Cardelli. All. Luca Faragli.

Finale, Porcari-Gea Grosseto 56-41, parziali 13-9, 28-24; 41-37.