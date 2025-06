CAPALBIO – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 1° giugno, lungo la Strada Provinciale Capalbio – Marsiliana, nel territorio comunale di Orbetello. Intorno alle 22.30, un’auto è uscita autonomamente di strada per cause ancora in corso di accertamento, terminando la corsa fuori carreggiata.

A bordo del veicolo si trovava un uomo di 46 anni, residente nella frazione di San Donato (Orbetello), rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a estrarre il conducente. L’uomo, cosciente ma ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 dell’Azienda sanitaria Toscana sud est, attivato alle 22.29. L’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Capalbio lo ha trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice giallo (codice 2), segno di un trauma di media gravità. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.