MARINA DI GROSSETO – Un danno enorme, non ancora quantificabile, specie all’inizio della stagione balneare. Il bagno Moderno, a Marina di Grosseto, questa notte ha subito un pesante atto di vandalismo. Quando questa mattina Federico Galli è andato ad aprire per l’avvio ufficiale della stagione ha trovato tutti i lettini e le sdraio squarciare, così anche i parasole, le regista e anche qualche ombrellone. Un “lavoro” mirato, che ha richiesto ore.

Di contro però, dall’orrendo atto vandalico si è scaturita una gara di solidarietà che ha scaldato il cuore di Federico: «Nessuno si è tirato indietro. Tutti i colleghi mi hanno mandato lettini e sdraio. Chi due, chi dieci, chi 20. addirittura un collega che attendeva la nuova fornitura di lettini ha chiamato la ditta e detto di portarli direttamente a me. E poi i clienti che questa mattina si sono resi disponibili per togliere i lettini danneggiati e sostituirli con quelli che mi hanno prestato. Hanno svuotato la spiaggia e poi hanno rimesso a posto. Sono stato circondato da un’ondata d’amore enorme. Paradossalmente voglio vedere solo questo. La solidarietà e l’affetto che ho ricevuto, mentre chi ha fatto questo gesto vive male. Ha passato una notta a spaccare invece di andare a divertirsi con gli amici e con le persone che ama».

140 ombrelloni, ciascuno sotto con due tra sdraio e lettini per un totale di quasi 300 pezzi. «Me ne mancavano da sistemare solo 28. Gli ombrelloni li stiamo ancora verificando».

Federico Galli sa perfettamente che questa non è l’opera di quattro ragazzini annoiati che non sanno come finire la serata. Troppo mirato e meticoloso quel che è stato fatto. «Già a fine stagione mi aveva incendiato il pattino dopo una discussione con una persona. E questo è di nuovo opera sua. Ma quello che ci perde è lui. È lui quello che vive male con se stesso. Io invece ho avuto affetto da tutti, a causa del suo gesto. Poi ci sarà l’assicurazione. Mentre lui, con se stesso, dovrà convivere sempre».

Quest’anno dunque chi andrà al Bagno Moderno troverà uno stabilimento multicolor, con lettini differenti, blu, panna, a righe… e questo sarà il simbolo della solidarietà dimostrata da tutti in un momento di difficoltà.

Galli conclude ringraziando tutti: i colleghi, i clienti: «Questa è la Marina che vogliamo che la gente conosca, anche i turisti. Questa è la vera Marina, piena di gente meravigliosa. Per quanto riguarda me: voglio guardare avanti e non indietro».