GROSSETO – «La norma impone la salvaguardia della cattedra laddove vi sia un docente titolare. E questo vincolo non è facoltativo: obbliga tanto la dirigente scolastica quanto l’Ufficio scolastico provinciale e regionale a scelte ben precise, anche se impopolari» così Roberto Mugnai vicepresidente nazionale Dirigentiscuola commenta le novità in merito alla seconda lingua straniera in corso in provincia di Grosseto, con scuole che perderanno sezioni di francese e altre che dovranno rinunciare a quelle di spagnolo.

Mugnai cita la normativa: «L’articolo 14, comma 2, del Dpr 81 del 2009 parla chiaro: “L’offerta dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola…”».

«Prima di puntare il dito contro la dirigente o contro gli uffici scolastici, è indispensabile conoscere e comprendere le ragioni giuridiche che regolano l’organizzazione scolastica. Non si tratta di discrezionalità, ma di rispetto di una norma dello Stato che tutela la continuità lavorativa e professionale del personale docente».

«Questo non toglie che la questione sollevi un interrogativo legittimo e profondo – prosegue Mugnai -: chi deve essere tutelato per primo nella scuola pubblica? La stabilità del personale docente o la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie?».

«È un dilemma che merita una discussione seria e trasparente, a livello politico e istituzionale, non lo scaricabarile su chi, nel rispetto delle leggi, si trova a dover prendere decisioni difficili. Perché nella scuola, il rispetto delle regole non può diventare un capo d’imputazione».