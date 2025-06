FOLLONICA – Si è concluso con una straordinaria giornata di sport, entusiasmo e partecipazione l’anno sportivo del minibasket in provincia di Grosseto. Oltre duecento bambine e bambini si sono ritrovati domenica al Palagolfo “Raul Micheli” di Follonica per la tradizionale Festa Provinciale, appuntamento che celebra non solo la fine della stagione, ma soprattutto la bellezza e il valore educativo del movimento del Minibasket.

Sei campi, allestiti dai tecnici, dirigenti e volontari della ASD Follonica Basket, tra la Palestra A e il Parterre del palazzetto hanno ospitato una girandola di partite, sorrisi, colori e amicizia. Protagonisti assoluti sono stati loro: i piccoli e le piccole mini-cestiste, che con energia e passione hanno dato vita a un pomeriggio di gioco autentico, vissuto insieme a un pubblico numeroso e partecipe, fatto di genitori, tecnici, dirigenti e semplici appassionati.

Il minibasket si è rivelato essere molto più di un’attività sportiva: è uno spazio di crescita, di relazione, di scoperta, è il luogo in cui i bambini imparano a conoscere sé stessi attraverso il gioco, a rispettare gli altri, a sbagliare senza paura e a gioire insieme. La festa del Palagolfo ha reso visibile tutto questo, mettendo in luce il significato più profondo di un percorso educativo che dura tutto l’anno.

Il bilancio della stagione appena conclusa è ampiamente positivo. È stato un anno di crescita tecnica e umana per tutti i gruppi coinvolti, un anno ricco di momenti di gioia, ma anche di qualche difficoltà. Difficoltà che non hanno mai rappresentato un ostacolo, ma anzi sono diventate occasioni preziose per riflettere, migliorare e rinsaldare lo spirito di collaborazione tra le società, i tecnici, le famiglie e i bambini.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la festa e, più in generale, l’intera stagione: ai mini atleti e alle loro famiglie, ai tecnici e ai dirigenti, ai volontari che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento e dell’intera stagione. Un ringraziamento particolare va alle società partecipanti – Basket Arcidosso, Argentario Basket, Biancorossa Grosseto, GEA Basketball Grosseto, Pallacanestro Costa d’Argento Orbetello, Basket Le Rocce Gavorrano, Pallacanestro Grosseto – e naturalmente al “padrone di casa”, il Follonica Basket.

Presenti anche il Comitato Regionale FIP Toscana, l’Associazione Davide Mancini ODV e l’Assessora Azzurra Droghini, a testimoniare l’importanza che il minibasket riveste per tutto il territorio, non solo come attività sportiva, ma come vero e proprio motore sociale e culturale.

Alla fine, per tutti, medaglie e gadget ricordo: un piccolo simbolo per una grande avventura, fatta di fatica e divertimento, di tiri a canestro e abbracci, di piccole conquiste quotidiane. Un’avventura che, come ogni anno, lascia il segno nei cuori di chi la vive, e che è già pronta a ripartire, con lo stesso entusiasmo e con un bagaglio ancora più ricco di esperienze e valori condivisi.