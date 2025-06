GROSSETO – Se la media italiana delle donne che possono contare su un lavoro stabile non è alta, la Maremma si distingue per i valori tra i più bassi in Italia.

Questo è uno degli aspetti che sono stati evidenziati ieri, 31 maggio, dall’incontro “Le donne e il lavoro” promosso da Rifondazione Comunista (Prc) Grosseto che ha visto tra i relatori Monica Pagni (segretaria provinciale CGIL Grosseto), Sara Conte (Cobas Scuola) e Stefano Galieni (direzione PRC).

Monica Lolini, co-segretaria del circolo Prc d Grosseto, ma moderato l’incontro, iniziato con l’intervento di Pagni.

Monica Pagni (CGIL): «I contratti di lavoro mercificano le persone e soprattutto le donne. Anche per questo l’8 e 9 giugno è importante votare sì al Referendum»

«L’occupazione femminile in Maremma è sotto alla media di quella Toscana – ha esordito Pagni – Così come la condizione reddituale. Qui la cultura del lavoro che riguarda le donne è ancora quella del cosiddetto “lavoretto”. Senza contare l’elevata percentuale di donne che non hanno il conto corrente. Solo il 9% in Italia lo ha. Il dato nasconde una indipendenza economica, o anche solo una piccola libertà in tal senso, che sono ancora molto lontane».

La percentuale di donne e uomini che in Italia hanno contratto a tempo indeterminato, confrontate, non sono dissimili. «Sul tempo determinato invece le cifre sono decisamente peggiori quando si parla di donne, che rimangono i principali soggetti che si prendono cura della famiglia – chiosa Pagni – Ci sono casi di tempi determinati rinnovati più volte in un anno e che rappresentano così un ricatto che costringe la lavoratrice a rimanere appesa a un filo».

«Il rapporto di lavoro è così solamente mercificato – conclude – Così siamo numeri, pezzi di ricambio. Anche per questo è fondamentale votare sì ai referendum dell’8 e 9 giugno, per iniziare a guardare a un lavoro più tutelato, considerando di più il valore delle persone. Senza che siano trattate come merce di scambio o peggio, di ricatto».

Sara Conte: «Il lavoro a termine è la prassi nelle scuole. Mentre il governo pensa al riarmo»

Davanti a una scuola italiana che è stata deferita alla Corte di giustizia UE per i troppi precari, in Maremma i docenti precari scontano anche il disagio dei numerosi spostamenti. «I pecari sono i soggetti più a rischio nella scuola – dice Conte – e in un territorio come il nostro sono spesso costretti a fare numerosi viaggi per insegnare in strutture che a volte sono anche lontani. E per chi ha famiglia, è ancora più difficile coniugare gli spostamenti per lavoro con la gestione familiare».

«Muoversi ed essere supplenti su varie strutture in territori come questi significa quasi rimetterci – prosegue Conte – e i dimensionamenti scolastici previsti dal governo non aiuteranno. Senza contare che, per entrare di ruolo, i precari devono acquisire i cfu necessari. Sembra quasi una follia scegliere di fare l’insegnante. E per i docenti di ruolo non va molto meglio, non esiste più il mito dell’insegnante dipendente pubblico con il buono stipendio che compra la bella casa»

«Tutti i bisogni della scuola vengono messi dietro l’esigenza di avare un esercito, con un nuovo piano di riarmo, che l’UE definisce prioritaria – conclude Conte – e che il governo aveva già iniziato già qualche anno fa, con il protocollo di intesa tra ministero dell’istruzione e quello della difesa. In un processo che coinvolge banche e fabbriche delle armi, per formare nuovi soldati. Passando sopra al diritto all’insegnamento, ma anche chiedendo di scegliere alla fine tra vita e morte e a questo diciamo di no».

Stefano Galieni: «Migliaia di donne sfruttate sul lavoro, soprattutto in agricoltura. Controlli del tutto insufficienti»

«In Italia, si è calcolato che in agricoltura ci siano 55mila donne impiegate – ricorda Galieni – ma c’è molto lavoro sommerso, sono dati del 2022 e non del tutto attendibili. Ci sono precisissimi sistemi di puntamento dei missili, ma ancora non sappiamo con precisione la quantità di lavoratrici sfruttate»

«Nel nostro Paese, i controlli sul luogo di lavoro sono rari. Su Il Sole 24 ore scrivono che per renderlo davvero sicuro servirebbero 6mila addetti. In alcune zone ce ne sono 3», sottolinea Galieni.

L’agricoltura è uno dei settori dove lo sfruttamento femminile è più frequente. Bene la legge su caporalato, ma non sembra abbastanza. «Fatta la legge, siamo riusciti a condannare i caporali, ma non chi sfrutta veramente i lavoratori per qualche euro all’ora o al giorno – dice Galieni – Con una condizione che vede essere tra le più sfruttate, le donne immigrate».

«Chi riesce a costruirsi un nucleo familiare qui, fa figli, e magari i figli non accettano le condizioni che hanno sofferto i genitori – conclude – “Tu non devi fare la stessa vita che ho fatto io, gli dicono i genitori”. E magari i figli si specializzano, studiano anche e si laureano. Queste persone sono l’oggi e il domani di questo Paese e continente. Chi non vede l’opportunità che ci forniscono escludono l’Italia e l’Europa dalla possibilità di avere un futuro migliore. Le energie ci sono, ci si deve aiutare per lavorare insieme, non dobbiamo precluderci a una possibilità che oggi più che mai è una necessità. Anche per questo votare Sì al quesito sulla cittadinanza l’8-9 giugno è una questione sì di cittadinanza, ma anche di lavoro e futuro».