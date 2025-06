FOLLONICA – Si sono svolte nei giorni scorsi le premiazioni per il progetto “Sulla strada per non dimenticare”, organizzato da forum volontariato con il patrocinio del Comune di Follonica e con la partecipazione di Asd Sara Lenzi pilota.

Gli alunni delle classi terze della scuola media Arrigo Bugiani hanno partecipato e «hanno dimostrato una forte attenzione e sensibilità nei confronti della sicurezza stradale» affermano dalla scuola.

Nella giornata si sono succeduti numerosi interventi, con la prova virtuale che preannuncia il tour nelle scuole per i prossimi anni: il manubrio virtuale con simulazione di guida in stato di ebbrezza o di altri inibitori la capacità intellettiva e visiva.

Tra i vincitori con menzione speciale: Laura Hamzaj (elaborato grafico), Iris Filjia (elaborato grafico), Tommaso Neculaes (elaborato grafico), Michelle Biondi (elaborato scritto). Secondo premio per elaborato grafico a Siria Mancini, con 200 euro in buoni da spendere in libreria e una busta con prodotti offerti dalla coop Tirreno.