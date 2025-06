GROSSETO – Mentre in Occidente c’è ancora il dibattito sulle ricariche delle auto elettriche, ancora in fase di digestione per gli automobilisti, in Cina hanno già trovato un metodo per ricaricare l’auto in meno di due minuti. Esattamente in 100 secondi, l’azienda CATL, già leader di batterie classiche per auto elettriche, garantisce una ricarica del 100%.

Come? Semplicemente sostitutendo la batteria scarica. Addirittura l’utente, su qualche marchio di automobili elettriche, ha tre slot per poter inserire altrettante batterie, così da ottenere una maggiore autonomia.

La sostituzione è alla portata di tutti e non richiede alcuna competenza specifica. Quindi la tecnica del “battery sharing” porterà alla costruzione di nuovi hub di condivisione delle batterie (come le stazioni di servizio attuali). L’automobilista diventa un noleggiatore di batterie ma soprattutto è l’azienda stessa ad occuparsi della rigenerazione di quelle esauste, ridisegnando così il mercato che potrebbe superare in poco tempo quello dei veicoli a carburante.

Tutto questo accadrà in Cina per 20000 unità, per iniziare. In Europa? Dobbiamo ancora capire SE comprare o meno un’auto elettrica perchè di dubbi ne restano: tempi di ricarica e costi di sostituzione della batteria. Perchè queste idee vengono sempre e solo in altri continenti?