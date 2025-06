GROSSETO – Anche per l’estate 2025 le spiagge di Castiglione della Pescaia potranno fregiarsi della Bandiera Verde dei pediatri, un riconoscimento assegnato alle località balneari che offrono servizi adeguati alle esigenze delle famiglie con bambini. Il vessillo viene attribuito in base alle valutazioni di un gruppo di 3.075 pediatri italiani e stranieri e premia le località che si distinguono per qualità, sicurezza e strutture a misura dei più piccoli.

Servizi pensati per le famiglie

Castiglione della Pescaia riceve ininterrottamente la Bandiera Verde dal 2012. Il riconoscimento certifica l’impegno costante dell’amministrazione comunale nell’offerta turistica rivolta in particolare alle famiglie. Secondo quanto dichiarato dalla sindaca Elena Nappi, il premio rappresenta una conferma dell’eccellenza del territorio, sia sotto il profilo della sicurezza che in termini di gradimento dei servizi da parte dei genitori.

L’amministrazione, ha spiegato la prima cittadina, ha investito negli anni in eventi dedicati ai bambini, aree gioco accessibili a tutti, spiagge attrezzate per l’infanzia e attività educative e ricreative studiate per diverse fasce d’età.

Le caratteristiche delle spiagge premiate

Le spiagge castiglionesi soddisfano tutti i requisiti richiesti per ottenere il vessillo verde. Come sottolineato da Italo Farnetani, presidente dell’International Workshop of Green Flags, le località selezionate presentano ampi spazi tra gli ombrelloni, presenza di giochi per bambini, un mare limpido con fondale basso, oltre alla costante sorveglianza degli assistenti al salvamento, elementi fondamentali per garantire una vacanza serena e sicura per le famiglie.

Il ruolo della Toscana e della Maremma

La Toscana si posiziona al sesto posto tra le regioni italiane con il maggior numero di località premiate con la Bandiera Verde nel 2025. Nella provincia di Grosseto, oltre a Castiglione della Pescaia, figurano anche le spiagge di Follonica, Marina di Grosseto, Principina a Mare, e nel comune di Monte Argentario quelle di Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Santa Liberata.

Il riconoscimento, assegnato su base scientifica da un comitato medico, rappresenta un ulteriore elemento di valorizzazione turistica per il litorale maremmano, che si conferma anche per il prossimo anno una meta ideale per le famiglie con bambini.