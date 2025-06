GROSSETO – Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta per il crollo parziale di una porzione di solaio all’interno di un’abitazione nella zona di via Scansanese.

Il cedimento ha interessato alcuni elementi portanti della struttura. Al momento dell’incidente, i proprietari si trovavano all’interno dell’appartamento, ma fortunatamente erano in ambienti non coinvolti dal crollo. Nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del Fuoco, dopo aver effettuato un’accurata verifica della stabilità dell’immobile, hanno disposto a titolo precauzionale il sequestro dell’area interessata. È stata inoltre interdetta l’intera unità abitativa, insieme ai lastricati solari soprastanti, che risultano appartenere ad altre proprietà.

L’intervento è avvenuto in orario notturno e si è concluso in sicurezza grazie alla tempestività della squadra sul posto. Sul luogo non è stato necessario l’impiego di altri mezzi di soccorso.