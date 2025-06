GROSSETO – Ci sono voluti i carabinieri per riportare la calma in uno studio medico maremmano. L’episodio risale ad una settimana fa, come racconta l’infermiere che ha assistito all’aggressione all’interno di un ambulatorio di medici di famiglia.

«Una paziente è arrivata in studio estremamente contrariata per la risposta ad una sua richiesta datagli dalla sua dottoressa con dovuta spiegazione clinico medica e delle direttive aziendali Asl – racconta l’infermiere -, la donna aveva un atteggiamento oggettivamente aggressivo verso il personale di segreteria e infermieristico dello studio; le minacce verbali si sono trasformate in minacce fisiche, tant’è che la dottoressa dello studio si è trovata costretta a chiamare le forze dell’ordine per una maggior sicurezza di tutto il personale dello studio».

«All’arrivo dei carabinieri la paziente ha avuto modo di comprendere la sua errata modalità di comunicazione e si è scusata. Collaboro con diversi studi medici di Grosseto oramai da quasi due anni e questi episodi sono quasi all’ordine del giorno con facile evoluzione in azioni estreme da parte degli assistiti; in alcune situazioni qualche medico mi ha chiesto di restare un pò di tempo in più, per maggior sicurezza, quando c’erano persone potenzialmente aggressive con appuntamento oltre l’orario di ambulatorio».

«Dico questo perché ritengo che possa essere costruttivo dare voce anche a questi rischi per la nostra figura: non solo in ambito ospedaliero, pronto soccorso o distretti Asl capitano o possono capitare episodi di aggressione verso il personale sanitario e una campagna di sensibilizzazione sulla questione potrebbe di certo giovare».