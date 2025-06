GROSSETO – Chi l’ha detto che l’ortodonzia è solo per adolescenti?

A Grosseto cresce il numero di adulti e senior che decidono di rimettere mano al proprio sorriso, affidandosi a trattamenti su misura, discreti e tecnologicamente avanzati.

Al centro di questa nuova tendenza c’è l’ortodonzia trasparente, un approccio che consente di correggere disallineamenti dentali in modo efficace, senza ricorrere agli attacchi metallici dell’apparecchio fisso.

Oltre l’estetica: perché gli adulti scelgono l’ortodonzia

Non si tratta solo di “ritoccare il sorriso”, ma spesso di risolvere problematiche complesse che si sono consolidate nel tempo e che, se trascurate, possono compromettere l’equilibrio dell’intero sistema masticatorio.

Con l’età, infatti, i denti tendono a spostarsi, spesso in seguito a estrazioni non sostituite, a traumi passati o alla perdita di osso mandibolare.

Questo può comportare problematiche come malocclusioni, affollamenti e spaziature che non hanno solo impatto estetico, ma anche funzionale.

Tra i motivi più frequenti per cui un adulto si avvicina all’ortodonzia trasparente, ci sono:

difficoltà nella masticazione e sovraccarichi su alcuni denti;

aumento dell’usura dentale per contatti anomali tra le arcate;

infiammazioni gengivali ricorrenti per la difficoltà di igiene negli spazi irregolari;

comparsa di dolori cervicali, emicranie o tensioni muscolari legati a un’occlusione disarmonica;

modifiche del profilo del viso dovute a spostamenti dentali e perdita di supporto osseo.

Un caso frequente: un paziente che ha perso un molare anni prima, e che non ha mai inserito un impianto, può trovarsi oggi con i denti vicini che si sono inclinati o migrati nello spazio vuoto.

Questo squilibrio compromette la masticazione, rende difficile l’igiene e causa a lungo andare danni anche all’ATM (articolazione temporo-mandibolare).

A ciò si aggiunge un aspetto sempre più rilevante: la cura di sé in età matura.

Molte persone, superati i 40 o i 50 anni, vogliono sentirsi in armonia con la propria immagine e vivono la correzione del sorriso come un investimento in benessere, relazioni e autostima.

Da qui, l’uso di dispositivi che consentono di ottenere risultati davvero soddisfacenti, come gli allineatori trasparenti.

Come funzionano gli allineatori trasparenti

Il trattamento con allineatori trasparenti, si basa su una serie di mascherine rimovibili e realizzate su misura.

Queste vengono sostituite progressivamente ogni due settimane circa, spostando i denti in modo graduale fino al raggiungimento dell’allineamento desiderato.

✅ I vantaggi per adulti e over 60 sono evidenti:

estetica discreta , quasi impercettibile;

, quasi impercettibile; maggiore comfort , grazie all’assenza di fili e attacchi;

, grazie all’assenza di fili e attacchi; gestione flessibile , perché le mascherine si rimuovono per mangiare o lavarsi i denti;

, perché le mascherine si rimuovono per mangiare o lavarsi i denti; nessun impatto sulla vita sociale o lavorativa.

Per chi ha già affrontato interventi come impianti, ponti o cure canalari, l’ortodonzia trasparente rappresenta una delle opzioni più compatibili ed evolute.

Lo scanner intraorale: più precisione, zero fastidi

Uno degli ostacoli principali che ha frenato per anni l’accesso degli adulti ai trattamenti ortodontici come quello citato, è stato il disagio legato alla presa delle impronte.

Chi ha già vissuto l’esperienza di un apparecchio fisso ricorda bene il classico cucchiaio riempito di pasta modellabile da mordere e mantenere in bocca per lunghi minuti, con sensazioni spesso spiacevoli: conati, fastidio, claustrofobia.

Oggi tutto questo è superato.

Grazie all’ uso dello scanner intraorale, il rilevamento delle impronte avviene in modo completamente digitale, senza contatto con materiali ingombranti.

Lo strumento, simile a una piccola telecamera manuale, viene passato delicatamente sulle arcate dentali per acquisire una mappa tridimensionale della bocca ad altissima risoluzione.

Cosa cambia, in concreto, per il paziente?

non c’è bisogno di mordere alcun materiale, né restare fermi con la bocca aperta per lunghi minuti;

la scansione dura pochi secondi e si può interrompere e riprendere senza conseguenze;

l’immagine viene elaborata in tempo reale, rendendo subito disponibile un modello 3D preciso e navigabile;

il margine di errore rispetto ai metodi tradizionali si riduce drasticamente.

Il vantaggio è evidente soprattutto per i pazienti adulti e senior, che possono avere maggiore sensibilità, portare ponti o impianti, o presentare dentature parzialmente edentule.

In questi casi, la digitalizzazione dell’impronta non è solo un’alternativa più comoda, ma una necessità clinica per garantire precisione e adattabilità del trattamento.

Dopo il trattamento: la fase della contenzione

Con il termine del trattamento ortodontico, molti pensano che il percorso sia concluso. In realtà, una delle fasi più delicate inizia proprio in quel momento: il mantenimento dei risultati ottenuti.

Come spiega il team di Dental Competence Grosseto, “la contenzione non è un accessorio, ma parte integrante del trattamento ortodontico”.

Senza un’adeguata contenzione, infatti, i denti tendono fisiologicamente a spostarsi nel tentativo di tornare alla posizione iniziale, vanificando mesi (se non anni) di lavoro.

Questo fenomeno si chiama recidiva ortodontica e può colpire chiunque, ma nei pazienti adulti il rischio è ancora più alto.

Con l’età, infatti:

l’osso alveolare diventa meno plastico e più lento nel rimodellamento;

diventa meno plastico e più lento nel rimodellamento; le fibre parodontali (quelle che “memorizzano” la vecchia posizione dei denti) impiegano più tempo ad adattarsi;

(quelle che “memorizzano” la vecchia posizione dei denti) impiegano più tempo ad adattarsi; la stabilità occlusale dipende spesso da altri fattori come impianti, corone o abrasioni preesistenti.

Per questo, oggi si considera la contenzione non un accessorio, ma una fase integrante e necessaria del trattamento ortodontico.

Quali sono i dispositivi di contenzione più usati?

La scelta tra contenzione fissa e mobile dipende dalla condizione iniziale del paziente, dalla risposta al trattamento e dallo stile di vita.

Nei pazienti over 40, ad esempio, si predilige spesso una contenzione mobile da portare la notte, per evitare sovraccarichi su denti con mobilità o lavori pregressi.