GROSSETO – Nel pomeriggio del 30 maggio 2025, presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto, si è svolto un incontro particolarmente sentito e partecipato alla presenza degli iscritti e degli aspiranti Vigili del fuoco, che hanno superato i test pre-selettivo e ginnico-sportivo, esami previsti dal recente concorso a 350 posti.

All’assemblea, indetta dalla segreteria provinciale di Grosseto della Uilpa Vvf, hanno preso parte anche le Oo.Ss. Cisl con Francesco Barzagli, e Cgil con Michele Mazzuoli.

Ha introdotto la discussione il segretario provinciale della Uilpa Vvf Sergio Rubegni, organizzatore dell’assemblea e del corso di preparazione per il concorso dedicato ai giovani pompieri, che durante il suo intervento ha denunciato “la grave situazione relativa alla carenza di personale operativo al comando di Grosseto, motivo per cui gran parte dei dipendenti, per consentire al comando di poter garantire il dispositivo minimo di soccorso, probabilmente durante la prossima stagione estiva non potrà godere delle ferie”.

Rubegni ha poi ringraziato gli 85 discenti che da tutta Italia hanno partecipato al corso; Il 44 % di loro ha superato brillantemente le due selezioni sostenute e prossimamente – si parla di fine dicembre – sarà sottoposto all’ultimo esame previsto per l’assunzione nel corpo nazionale, la visita medico-attitudinale, per poi entrare a far parte di questa grande famiglia. Sempre Rubegni ha infine concluso sottolineando “come l’attuale procedura concorsuale per 350 unità, si preveda che possa esaurirsi nell’arco di un triennio, entro il 2027, nonostante l’evidente necessità di un numero ben maggiore di assunzioni. Secondo i dati nazionali forniti dai tre sindacati, tra dicembre 2025 e dicembre 2026 oltre 3.000 Vigili del fuoco andranno in pensione, con il concreto rischio di chiusura di numerosi importanti presidi territoriali”. Inoltre, è stato evidenziato come il deficit nazionale di organico abbia già superato l’11%, con prospettive di peggioramento nel prossimo biennio.

Ospite dell’assemblea, l’onorevole Fabrizio Rossi che ha ribadito ai presenti ed in particolare alle Oo.Ss., “l’impegno congiunto intrapreso con il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, per il potenziamento immediato del contingente attuale del comando provinciale di Grosseto, soprattutto attraverso l’aumento dei pompieri che saranno assegnati al presidio attraverso la mobilità in atto che si concluderà entro fine giugno”.

Il parlamentare, ha quindi sottolineando ancora la “necessità di rafforzare il presidio maremmano che garantisce la sicurezza su un territorio molto vasto, soprattutto in vista della stagione estiva, durante la quale si intensificano le emergenze legate ai cambiamenti climatici e dunque da noi, gli incendi di vegetazione, bosco e pineta”.

Michele Mazzuoli della segreteria Cgil Fp di Grosseto ha espresso il proprio rammarico per la “grave situazione del comando grossetano, dove a causa della carenza strutturale di organico, non è possibile garantire neppure i turni di ferie, mettendo a rischio la tutela dei diritti del personale in servizio”.

L’incontro si è concluso con il ringraziamento di Rossi al comando provinciale Vvf di Grosseto “per il continuo impegno nella gestione delle emergenze sul territorio e per l’apertura al dialogo con candidati, sindacati e rappresentanti istituzionali”.

“Un ringraziamento particolare da parte ti tutti è rivolto all’onorevole. Rossi e a Sergio Rubegni, per l’organizzazione e la conduzione dell’incontro, fondamentali per favorire il dialogo tra tutte le parti coinvolte”.