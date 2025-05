GROSSETO – Forse qualcuno ha scambiato l’Isolotto con l’isola ecologica. O forse, è semplicemente inciviltà e incuria.

A quanto segnala un cittadino grossetano, sembra proprio la seconda ipotesi.

«Nella strada vicinale dell’isolotto, proprio sotto alla quattro corsie, in zona Grancia, qualcuno sta continuando a buttare ogni genere di rifiuto», racconta il grossetano. Infatti, a giudicare anche dalle immagini, lì si trova di tutto, dai sacchi neri che non si sa bene cosa contengano, fino a piante, vasi, elettrodomestici, contenitori di plastica, pneumatici.

«C’è veramente tanto materiale e si rischia che vada tutto nel fiume – racconta – Lì è zona di golena, alla prima tracimazione dell’Ombrone questi rifiuti vanno a finire tutti nel fiume e nel mare».

Preoccupato da quanto ha visto, il cittadino ha contattato la polizia municipale. Quello che si augura è che venga presto ripulita la zona e che nessuno torni a buttarci alcun tipo di rifiuto.

Merita ricordare che l’abbandono di rifiuti è una pratica che inquina e mette a rischio flora e fauna della nostra bella Maremma. Merita anche tornare a far presente che, come in altri casi simili di abbandono di ingombranti, lo sgombero di quell’area sarà a carico della collettività. Conferire quindi correttamente ogni tipo di rifiuto dovrebbe essere sentito dai cittadini come un dovere verso l’ambiente e verso gli altri.

Nel caso in cui dovesse esservi necessità di disfarsi di oggetti per i quali non basta un cassonetto della differenziata, è sempre bene ricordare quindi che, oltre a isole ecologiche come quella in via Zaffiro a Grosseto, è possibile optare per il ritiro a domicilio. Tutte le informazioni a questo link: https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.