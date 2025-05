SCARLINO – Un uomo e una donna sono stati arrestati nella giornata di ieri dai carabinieri di Scarlino per furto.

L’allarme era scattato nel pomeriggio da parte del titolare di un esercizio commerciale che era stato derubato dai due: la coppia di origini straniere aveva detratto merce per circa 300 euro dal negozio, rimuovendo l’antitaccheggio dei prodotti esposti.

Fermati dai carabinieri, durante la perquisizione, i militari hanno trovato, non solo la refurtiva del negozio, ma anche altra merce proveniente verosimilmente da ulteriori furti nella zona. Oltre ai prodotti rubati i due erano anche in possesso di arnesi da scasso, pinze e tronchesine per manomettere gli antitaccheggi.

Dopo una notte in caserma la coppia, accusata di taccheggio aggravato, si è presentata questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari al tribunale di Grosseto.

Il Gip ha convalidato le misure cautelari per entrambi: all’uomo è stato applicato il divieto dimora nella provincia di Grosseto mentre la donna, residente a Grosseto, ha il divieto di allontanamento dal comune con l’obbligo di firma.