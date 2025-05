GROSSETO – Un pomeriggio importante quello di giovedì 29 maggio alla sala “Osvaldo Faenzi”, con la consegna dei ricavati delle manifestazioni per ABIO e per Irene, la giovane madre cinigianese alle prese con un lungo iter riabilitativo. Una vera e propria unione di forze, sia tra le strutture di attività Uisp che con altre associazioni di promozione sociale come FIAB, con l’organizzazione di Bicincittà-Bimbimbici.

Ad ABIO, l’organizzazione che assiste i bambini in ospedale, è stato dato un assegno da 1000 euro, frutto della somma ricavata proprio da Bicincittà-Bimbimbici, da Arte in Festa e dalla ginnastica ritmica di Via Uranio, mentre per Irene sono state raccolte 1215 euro date dalla somma del torneo di beach tennis organizzato per lei, dalla gara di calcio a 11 Montemazzano-Seggiano e dai corsi di ginnastica posturale e ginnastica dolce.

Grande soddisfazione per la presidente di ABIO Grosseto Stefania Guarrera: “Per noi volontari ABIO, che da 20 anni lavoriamo nel reparto di pediatria di Grosseto questa donazione è un aiuto importante, già da diversi anni Uisp ci coinvolge nelle sue attività, siamo davvero molto grati”. Parole di ringraziamento anche da parte di Guglielmo Bertini, vicegovernatore della Misericordia di Cinigiano che ha ritirato l’assegno in favore di Irene “La Uisp come noi ha l’obiettivo di aiutare il prossimo – le parole di Bertini – noi come Misericordia abbiamo attivato una raccolta fondi proprio per aiutare Irene nel suo percorso riabilitativo e voglio ringraziare Uisp e le associazioni ad essa collegate che, anche precedentemente, hanno organizzato iniziative in favore di Irene”.

L’unione fa la forza, come testimoniato anche dalla collaborazione tra Uisp e FIAB nell’organizzazione di Bicincittà-Bimbimbici, da dove è venuta parte della somma destinata ad ABIO. “Una manifestazione che ha unito gli eventi di Uisp e di Fiab, valida per il terzo anno anche come prima tappa del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche – esordisce il presidente Fiab Angelo Fedi – come Fiab non possiamo che essere presenti a sostegno di attività con questo ritorno verso il sociale e sperare che i numeri già buoni di quest’anno crescano ulteriormente nelle prossime edizioni”. “Una collaborazione importante, che ha riportato Bicincittà a ritornare ad avere una buona affluenza, sulle 160 persone – gli fa eco l’organizzatore di Bicincittà Olinto Fedi – dopo le difficoltà dovute principalmente al Covid e al meteo avverso. Anche quest’anno non è mancata la pioggia, ma l’evento è stato comunque partecipato e il ricavato consistente ed è di buon auspicio anche per le prossime edizioni”.

Chiusura con il presidente Uisp Massimo Ghizzani: “La Uisp non è solo sport e ambiente, ma anche solidarietà. Per noi è una grande soddisfazione poter devolvere questi 1000 euro ad Abio Grosseto e 1215 euro per Irene, destinare queste somme alla comunità è una nostra mission. E’ stato un bel lavoro di sinergia tra le nostre strutture di attività e anche con associazioni come Fiab e ci tengo a ringraziare la popolazione grossetana che è sempre molto sensibile ad iniziative di questo tipo”.